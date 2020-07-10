Son dakika! Kızılay, Afyonkarahisar'da İnsani Yardım Ar-Ge Merkezi kurdu
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Son dakika! Kızılay, Afyonkarahisar'da İnsani Yardım Ar-Ge Merkezi kurdu

Son dakika haberi... KIZILAY Vakfı tarafından Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk İnsani Yardım Ar-Ge Merkezi, Afyonkarahisar'da kuruldu.

Son dakika! Kızılay, Afyonkarahisar'da İnsani Yardım Ar-Ge Merkezi kurdu
10.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:05

KIZILAY Vakfı tarafından Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk İnsani Yardım Ar-Ge Merkezi, Afyonkarahisar'da kuruldu.

Kızılay Vakfı, 'Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi' adıyla bilimsel ve teknolojik altyapı ile afet yiyecek ve içeceği ile bu ürünler için alet- ekipman geliştirilecek merkezi Afyonkarahisar'da hizmete açtı. Afyonkarahisar Kızılay Maden Suyu Fabrikası içinde oluşturulan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi'nin açılış törenine; Vali Gökmen Çiçek, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Dr. Kerem Kınık, 1926 yılından bu yana Kızılay adıyla üretimin devam ettiğini söyledi. Kınık, "Afyonkarahisar bizim için özel vilayetimiz. Hem tarihimizde hem de insanlık tarihinde çok özel yeri olan vilayetimiz. Aynı zamanda Gazlıgöl beldesinden çıkan şifalı su da hem ülkemiz hem de insanlık için çok büyük anlamlar ve değerler ifade ediyor" dedi.

Tarihe not düşmek için 'Hayra Akan Su' kitabını yayımladıklarını aktaran Kınık, şöyle konuştu: "Bu kitabın içinde hem geçmiş tarih hem de yakın tarih anlatılıyor. Kızılay Maden Suyu, dünyada ilk defa şişeye giren maden suyu, ticarete konu olan ilk maden suyu olduğunu söyleyebiliriz. Yıl ise milattan önce 8. yüzyıl. 1077 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra 1. Alaaddin Keykubat bu bölgeye vakıf kuruyor. Buraya içmeler ve kaplıcalar kurdurarak insanların istifadesine hayrat olarak sunuyor. Buranın hayrat vasfı devam ederken yanına bir de akar vasfının yani iyilik yapılacak işlere sürdürülebilir gelir kaynağı sağlanması vasfının eklenmesi ise 2. Sultan Abdülhamit Han'a nasip oluyor. Vakfedilen bu bölge daha sonra Karahisar-i Sahip Marifi'ne yani o dönemin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne buradan elde edilen gelirlerin vakfedilmesi talimatını veriyor. İstiklal harbi sonrasında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de şifa bulduğu bu kaynağa Kızılay adını veriyor. Halen ürettiğimiz maden sularımız Kızılay adıyla ve etiketiyle kesintisiz olarak 1926'dan bu yana üretimine devam ediyor."'GEÇMİŞTE ECZANELERDE İLAÇ DİYE SATILIRDI'Kızılay Maden Suyu'nun şifa özelliğinin yüzyıllardır bilindiğini ve geçmişte eczanelerde ilaç gibi satıldığını belirten Kınık, "Mavi maden suyu Afyonkarahisar'dır. Bünyesinde yaklaşık 3500 mg/L mineral bulunduran, Türkiye'nin en yüksek mineralli suyudur. Geçmişte eczanelerde ilaç diye satılırdı. Bugün artık bakkallarda, marketlerde bulabiliyoruz. İlaç olarak reçete edilirdi. Erzincan ise dünyanın en yüksek magnezyum minarelini barındıran suyudur. Düşük sodyum özelliği yüksek magnezyum özelliğiyle sporcular için günlük aktivitesi yüksek olan insanlar için bir sporcu içeceğidir. Ruh sağlığı açısından da magnezyumun etkisini biliyoruz" dedi. 'MAHZUN KALPLERİ VE SOFRALARI ŞENLENDİRECEĞİZ'Ar-Ge merkezinin yapacağı çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Kınık, şöyle devam etti: "Burası 600 metrekare içinde 3 laboratuvarı bulunan, 20 Ar-Ge uzmanının çalıştığı, sadece gıda ve içecek alanında değil, genel lisansını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan almış bir Ar-Ge merkezidir. Afetlerdeki özellikle ihtiyaç duyulan sürdürülebilir su temini ve uzun ömürlü gıda ve besin temini konusunda çalışmalarına başladı bile. 4 patentimizi almış olduk ama sadece bu alanda değil tekstil, mekanik, kalkınma, tarım pek çok alanda özellikle gıda içecek, afet ve barınma sektörüne bu anlamda destek verecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yürütecek bu merkez. Sizlerin desteğiyle bu 2 milyarlara, 4 milyarlara, 8 milyar şişelere çıkartmak hem iyiliğin hikayesini dünyaya anlatmak hem buradan elde edeceğimiz gelirlerle yetimlerin, öksüzlerin, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek dünyadaki ve ülkemizdeki mazlumların yüzünü güldürmek, mahzun kalpleri şenlendirmek, mahzun sofraları şenlendirmek için çalışacağız."VALİDEN TEŞEKKÜR Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de törende kısa konuşma yaparak, şunları kaydetti: "Kızılay binlerce yıllık tarihimizde oluşturduğumuz, birlik ve beraberliğimizle kurduğumuz, medeniyetimizden getirdiğimiz değerlerimizle oluşturduğumuz, medarı iftiharımız, bugün dünya mazlumlarının ve Türkiye'deki mahzun, mazlum insanların, nerede bir felaket varsa orada olan Kızılay'a teşekkür etmek istiyorum. Kızılay bizim dünyada gururumuz, onurumuz ve böyle medarı iftiharımız olan kuruluş tarafından adına yakışır bir şekilde üretilen, işletilen Kızılay Maden Suyu Afyonkarahisar fabrikamızda Ar-Ge merkezi açılacak olmasından çok mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Burası bizim için çok önemli çünkü Afyonkarahisar şahsiyeti, kimliği ve medeniyeti olan bir şehir. Geçtiğimiz yıl dünyada gastronomi alanında 36 il arasına giren bir il olmayı başardı. Biz UNESCO listesine girerken Kızılay Maden Suyu'muzun burada olmasının büyük faydasını gördük. Yurt dışından ilimize gelen yabancı konuklarımıza da bunu anlattık, gösterdik ve tattırdık. Kızılay Maden Suyu Fabrikası Afyonkarahisar'a, Afyonkarahisar da Kızılay Maden Suyu Fabrikası'na çok yakışıyor. Bu ortamda Ar-Ge merkezinin de kurulmuş olması, burada yeni istihdam alanının açılmış olması, burada yeni arayışlarda bulunacak ve çalışacak olmasından ilin valisi olarak çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." 

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ar-Ge merkezinin açılış kurdelesi kesildi. 


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Kaynak: DHA

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