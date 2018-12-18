Kızılay'a Kayyum Atama Kararı İptal Edildi

Türkiye'nin en önemli yardım derneği olan kamuya ait Kızılay'a kayyum atanması kararı geri çekildi.Kararı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kararı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

"HATADAN DÖNÜLMÜŞ OLDU"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin Kızılay için kayyum kararını düzelttiğini açıkladı. Kınık açıklamasında, "Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılayın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!" dedi.

MAHKEME KAYYUM ATANMASINA KARAR VERMİŞTİ

Yönetime muhalif üyelerin olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları davayı sonuçlandıran Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay'a kayyum atanmasını kararlaştırmıştı.

KAYYUM OLARAK BİNALİ YILDIRIM'IN KARDEŞİ ATILMIŞTI

Olağanüstü genel kurulu yapmak üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi olan İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım kayyum olarak görevlendirilmişti.