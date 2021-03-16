Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
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Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

16.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:30

Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde iki aile arasında kız meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.

Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde iki aile arasında kız meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında kız meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı saldırı yaşandı. Çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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