Son dakika: Kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli adliyede

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bindikleri ticari takside kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında Ramazan S'nin (39), bindikleri ticari takside tartıştığı kız arkadaşı Nermin Celep'i (44) bıçaklayarak öldürmesine ilişkin çalışma başlattı.

İncelemede, yaklaşık bir yıldır beraber olan Celep ile kafeye gitmek üzere taksiye binen Ramazan S'nin (39), cüzdanını almak için uğradığı evden yanına bıçak da aldığı, tekrar taksiye döndüğü sırada ikili arasında çıkan tartışmada Ramazan S'nin Celep'i farklı yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Taksi sürücüsünün hastaneye götürdüğü ağır yaralı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı, polis ekiplerince şüpheli yakalandı.

Zanlının emniyetteki sorgusunda, maktulün isteği üzerine 100 bin lira kredi çekerek borçlandığını, son zamanlarda sorunlar yaşadıklarını, konuşmak için bir kafeye gittikleri sırada takside tartıştıklarını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.