Son Dakika | Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor
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Son Dakika | Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor

Son Dakika | Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerindeki orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor, itfaiye araçları ile tankerlere su sağlayıp, gerekli hallerde de vatandaşları tahliye ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerindeki orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor, itfaiye araçları ile tankerlere su sağlayıp, gerekli hallerde de vatandaşları tahliye ediyor.

Türkiye genelinde aynı anda birden fazla kentte başlayan orman yangınları, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çok sayıda yangın söndürme uçağı, helikopter, arazöz, iş makinesi ve ekiplerle gerçekleştirilen çalışmalara, Kıyı Emniyeti ekipleri de denizden destek veriyor.

Kıyı Emniyeti, 29 Temmuz'dan bu yana Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, bir Rhib bot, bir römorkör ve iki vardiya halinde toplam 38 kişiyle görev yapıyor. Ekipler yangınlara denizden müdahale edip itfaiye araçlarına ve tankerlere su sağlıyor, gerekli hallerde de yangından etkilenenlerin tahliyesini gerçekleştiriyor.

Kıyı Emniyeti ilk günden itibaren sahada

Ekipler, Bodrum ve Marmaris'teki orman yangınlarında ilk günden itibaren denizden hem söndürme hem de soğutma çalışmalarında etkin rol oynuyor.

Bu doğrultuda, 29 Temmuz'da hızlı tahlisiye botu, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale etti. 31 Temmuz'da, hızlı tahlisiye botu, Bodrum Tersaneler Bölgesi'ndeki orman yangınına denizden destek vererek, soğutma çalışmasını gerçekleştirdi.

Hızlı tahlisiye botu, 1 Ağustos'ta Marmaris İçmeler İskelesi'nden itfaiye araçlarına ve tankerlere denizden su sağladı. Aynı gün bot, Çökertme mevkisinde yangına müdahale ve olası tahliye için bölgede konuşlandı. Ekipler, şeker hastası bir vatandaşı da Çökertme mevkisinden alarak Ören Marina'ya ulaştırdı.

Ayrıca Aşağımazı İnceyalı Koyu mevkisinde yangından etkilenen 25 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Dün de botlar, yangın süresince Bodrum Çise, Karaada, Gökova Hisarönü mevkilerinde yangınlara müdahale ederken, olası tahliye için de bölgede konuşlandı.

Şark Römorkörü de bugün Gökova Hisarönü'nde yangına müdahale ve olası tahliye için bölgede hazır bekliyor.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gerekli hallerde yangından etkilenen vatandaşların Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait hızlı tahlisiye botları ile güvenli bölgelere alındığını dile getirmişti.

Son Dakika | Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor
Son Dakika | Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor
Son Dakika | Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor
Son Dakika | Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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