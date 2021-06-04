Son dakika! Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan sürücü, alkollü çıktı

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, sokak kısıtlamasını ihlal ederek, polisin 'dur' ihtarına da uymayan otomobil sürücüsü Recep A., 30 kilometrelik kovalamacayla yakalandı.