Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
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Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA

25.12.2020 07:15 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:43

Son dakika haber: KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezerken yakalanan 2 kişi, denetimler sırasında polis ekiplerince yakalandı.

KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezerken yakalanan 2 kişi, denetimler sırasında polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler su almak için sokağa çıktıklarını söylerken otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden R.M. (23) kendisini görüntüleyen gazetecilere Sanki vatan hainiyiz diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüphelilere, kısıtlamayı ihlal suçundan toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde denetim noktası oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde uygulama yapan ekipler, K.T. (25) yönetimindeki 16 AKL 122 plakalı otomobili durdurdu. Polis şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılarak izin belgesi sordu. İznin belgesi olmadığı öğrenilen sürücü K.T. arkadaşı R.M. ile birlikte su almak için çıktığını öne sürdü. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
SANKİ VATAN HAİNİYİZ
Şüphelilerden R.M. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Sanki vatan hainiyiz diyerek tepki gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilerin otomobili üzerindeki 'Hayat çok kısa' yazısı dikkat çekti. Gözaltına alınan K.T. ve R.M.?ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. Şüphelilerin otomobili otoparka çekildi.

Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA
Son dakika haber... KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 ARKADAŞIN 'SU BAHANESİ' TUTMADI 6 BİN 300 TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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