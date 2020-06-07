Son dakika... Kısıtlamanın olmadığı ilk haftasonu vatandaşlar Bebek Sahile akın etti, trafik kilitlendi
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Son dakika... Kısıtlamanın olmadığı ilk haftasonu vatandaşlar Bebek Sahile akın etti, trafik kilitlendi

Son dakika haberi... Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti.

Son dakika... Kısıtlamanın olmadığı ilk haftasonu vatandaşlar Bebek Sahile akın etti, trafik kilitlendi
07.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:32

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle kilitlenirken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek-Arnavutköy Caddesi'ndeki trafik yoğunlaştı ve trafik uygulamasında sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, sosyal mesafenin ise unutulduğu gözlendi. İnsan ve araç trafiğinde yaşanan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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