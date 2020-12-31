Son dakika... Kısıtlamanın ilk saatlerinde Diyarbakır havadan görüntülendi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Havadan görüntülenen kentte, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu akşam 21.00'de başlayan ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da da başladı. Kısıtlamayla cadde ve sokaklar boş kalırken, havadan görüntülenen kentte, Büyükşehir Belediyesi ve polis araçlarıyla yapılan anonslarda vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Kısıtlamaya yönelik çeşitli noktalarda önlem alan güvenlik güçleri, yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye gerçekleştirdi. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK