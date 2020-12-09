Son Dakika | Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
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Son Dakika | Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler

09.12.2020 07:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:26

Son dakika habere göre Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesinde saat 04.30'da devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu.

Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi.

İ.D. ve S.O'ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Son Dakika | Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
Son Dakika | Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
Son Dakika | Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
Son Dakika | Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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