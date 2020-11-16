Son Dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

16.11.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:16
Son Dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Artan koronavirüs vakaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neler dedi? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?En merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs'te yaşanan artış sebebiyle kısıtlamalar yaşandı. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı olmayacak. 65 yaş üstü belli illerde kısıtlamalar geldi. Açıklamda, "Restoran ve kafelerin gece 22:00'den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var. Neredeyse her 10 kişiden 8'i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması düşüncesinde. Haksız da sayılmazlar, yoksa sorunu önemsemeyen, neredeyse inkâr eden önemli bir kesim varken hastalık ile mücadele çok zor olacak. Haberini aldığımız aşı ve belki arkasından gelecek başka aşılar yaygın şekilde uygulanana kadar dayanabilmek için hem bilinçlenmek, hem de topyekûn önlem almak zorundayız."

İlgili Haberler

Son Dakika: İzmir'de kısıtlama! İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İzmir'de kimlere kısıtlama geldi?
Son Dakika: İzmir'de kısıtlama! İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İzmir'de kimlere kısıtlama geldi?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?
Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler? Kısıtlama olan iller, kısıtlama gelen iller hangileri?
Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler? Kısıtlama olan iller, kısıtlama gelen iller hangileri?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Kamala Harris Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Emrah İrem Derici Şafak Sezer Fatih Artman
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Lance Stroll Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Milli Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 18:16:28. #1.14#
title