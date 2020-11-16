Son Dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Artan koronavirüs vakaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neler dedi? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?En merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs'te yaşanan artış sebebiyle kısıtlamalar yaşandı. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı olmayacak. 65 yaş üstü belli illerde kısıtlamalar geldi. Açıklamda, "Restoran ve kafelerin gece 22:00'den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var. Neredeyse her 10 kişiden 8'i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması düşüncesinde. Haksız da sayılmazlar, yoksa sorunu önemsemeyen, neredeyse inkâr eden önemli bir kesim varken hastalık ile mücadele çok zor olacak. Haberini aldığımız aşı ve belki arkasından gelecek başka aşılar yaygın şekilde uygulanana kadar dayanabilmek için hem bilinçlenmek, hem de topyekûn önlem almak zorundayız."