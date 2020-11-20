Son dakika: Kısıtlamalar başlamadan önce Tuzla'da denetimler yapıldı
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Son dakika: Kısıtlamalar başlamadan önce Tuzla'da denetimler yapıldı

20.11.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:17
Son dakika: Kısıtlamalar başlamadan önce Tuzla'da denetimler yapıldı

Son dakika gündem haberi: Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu akşam saat 20.00'da başlayacak kısıtlamalar öncesinde Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıtalar koronavirüs denetimi yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu akşam saat 20.00'da başlayacak kısıtlamalar öncesinde Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıtalar koronavirüs denetimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni koronavirüs önlemlerini açıklamıştı. Alınan yeni tedbirlere göre, ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceği, 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edileceği, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceği, halı sahaların faaliyetlerine ara verileceği, sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacağı alışveriş merkezi, market, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacağı, kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçileceği, kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verileceği ve hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamalar başlamadan önce Tuzla'da denetimler gerçekleştirdi.

"MASKE, MESAFE VE HİJYEN DENETİMİ YAPILDI"

Bu akşam saat 20.00'da başlayacak kısıtlamalar öncesinde Tuzla'nın en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde cafe ve restoranların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı denetlendi. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan diğer işletmelerin de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyup uymadığı denetlendi. Denetimlerin gerçekleştiği sırada caddede bulunan vatandaşlara ise maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu akşam başlayacak kısıtlamalar sonrasında da denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.


Son dakika: Kısıtlamalar başlamadan önce Tuzla'da denetimler yapıldı
Son dakika: Kısıtlamalar başlamadan önce Tuzla'da denetimler yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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