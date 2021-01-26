Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı
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Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

26.01.2021 01:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 01:24
Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalanan sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalanan sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, gözaltına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde uygulama yapan polis, F.Y. yönetimindeki 38 AED 917 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulanan sürücü, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı.  


Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı
Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı
Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı
Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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