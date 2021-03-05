Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar

05.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:07
Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar

Son dakika haberler: DÜZCE'de, kısıtlamada, içinde 2 kişinin olduğu park halindeki minibüste arama yapan polis ekipleri, 834 şişe sahte içki ile 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

DÜZCE'de, kısıtlamada, içinde 2 kişinin olduğu park halindeki minibüste arama yapan polis ekipleri, 834 şişe sahte içki ile 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Nurettin Mahallesi İlim Sokak'ta meydana geldi. Yunus timleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ara sokaklarda denetim yaptı. Bu sırada ekipler, park halindeki bir minibüstü 2 kişinin olduğunu ve saklanmaya çalıştıklarını fark etti. S.D. ve T.T.'yi aşağı indiren ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda 834 şişe sahte içki ile 200 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar
Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar
Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar
Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:07:23. #1.14#
title