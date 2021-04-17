Son dakika: Kısıtlamada oyun oynadılar polisten kaçamadılar

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde kahvehanelere yaptığı baskınlar sonucunda 24 şahsa toplam 83 bin 256 lira para cezası yazıldı.