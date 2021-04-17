Son dakika: Kısıtlamada oyun oynadılar polisten kaçamadılar
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Son dakika: Kısıtlamada oyun oynadılar polisten kaçamadılar

Son dakika: Kısıtlamada oyun oynadılar polisten kaçamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde kahvehanelere yaptığı baskınlar sonucunda 24 şahsa toplam 83 bin 256 lira para cezası yazıldı.

Erzurum'da polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde kahvehanelere yaptığı baskınlar sonucunda 24 şahsa toplam 83 bin 256 lira para cezası yazıldı.

Erzurum'da Korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık bulunan 3 farklı kahvehanede oyun oynayan 24 şahsa polis ekipleri tarafından 83 bin 256 lira para cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağına uymayıp kahvehanede oyun oynayan 24 şahsa kişi başı 3469 lira ceza yazıldı. - ERZURUM

Son dakika: Kısıtlamada oyun oynadılar polisten kaçamadılar
Son dakika: Kısıtlamada oyun oynadılar polisten kaçamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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