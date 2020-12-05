Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
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Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar

05.12.2020 08:08 | Son Güncelleme: 05.12.2020 08:18

Son dakika haber: Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar Bursa'da kısıtlamada hastaneye gittiklerini belirten 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar

BURSA - Bursa'da kısıtlamada hastaneye gittiklerini belirten 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçundan da 12 bin 258 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 AJA 223 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Doğan U., Tuncay Ş. ve Sevda B., hastaneye kontrole gittiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı. 3 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar bonzai, uyuşturucu madde kullanmak için düzenek, tabanca mermisi ve bıçak bulundu. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 12 bin 258 TL parası uygulanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin araçta bulunan uyuşturucu için polis ekiplerine 'Ne yapalım abi kullanıyoruz' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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