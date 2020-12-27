Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı
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Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı

27.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:39
Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı

Gelen son dakika haberine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında yollar da boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında yollar da boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası ulaşım yolları da boş kalırken, Balıkesir'in İvrindi ve Gökçeyazı ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına özen gösterdi. Jandarma ve polis ekipleri ilçe merkezleri ve şehirlerarası yollarda sıkı denetimlerini sürdürüyorlar. - BALIKESİR

Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı
Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı
Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı
Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı
Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı
Son dakika! Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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