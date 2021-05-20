Son dakika genel: Kısıtlama saatinde dışarıda olan gençler polislere yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kısıtlama saatinde dışarıda olan gençler polislere yakalandı Iğdır'da kısıtlama saatlerinde izinsiz bir şekilde dışarıda gezen bir grup genç polis ekiplerine yakalandı.

Kısıtlama saatinde dışarıda olan gençler polislere yakalandı

IĞDIR - Iğdır'da kısıtlama saatlerinde izinsiz bir şekilde dışarıda gezen bir grup genç polis ekiplerine yakalandı.

Iğdır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmanın yasak olduğu saatlerde bir grup genç dışarıda gezerken polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ekipler izinsiz bir şekilde dışarıda gezen grup üyelerinin evlerine gitmesi için uyarı anonsları yaparken gençler ise yapılan anonslar sonrası evlerine gitmek üzere dağıldılar. O sırada gençlerden bazılarının yapılan anonslar sonrası olay yerinden koşarak ayrılması ise görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün