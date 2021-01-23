Son dakika... Kısıtlama saatinde 20 metrekarelik konteynerde toplanan 14 kişiye 88 bin 200 lira ceza verildi

Son dakika haberler: Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek konteynerde kağıt oyunları oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek konteynerde kağıt oyunları oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karahıdır Mahallesi'ndeki bir konteynerin içerisinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 metrekarelik konteynerde sigara ve alkol tüketilerek, kağıt oyunları oynandığını tespit etti.

Konteynerdeki 14 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kısıtlama saatlerinde dışarı çıktıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 lira ceza yazan ekipler, konteynerin sahibi K.M'yi işlemleri için emniyete götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran