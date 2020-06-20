Son Dakika: Kısıtlama başladı Beylikdüzü'nde yollar boş kaldı
Son dakika haberi: Cumartesi sabahı saat 09.00 itibariyle LGS sebebiyle tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
20.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:10
Cumartesi sabahı saat 09.00 itibariyle LGS sebebiyle tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Beylikdüzü'nde anayollar ve caddeler boş kaldı.
- İstanbul
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav saat 09.30'da başladı. Sınavla birlikte tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında Beylikdüzü'nde anayollar ve caddelerin boş kaldığı görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA