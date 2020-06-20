Son Dakika: Kısıtlama başladı Beylikdüzü'nde yollar boş kaldı
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Son Dakika: Kısıtlama başladı Beylikdüzü'nde yollar boş kaldı

Son dakika haberi: Cumartesi sabahı saat 09.00 itibariyle LGS sebebiyle tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Son Dakika: Kısıtlama başladı Beylikdüzü'nde yollar boş kaldı
20.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:10
Cumartesi sabahı saat 09.00 itibariyle LGS sebebiyle tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Beylikdüzü'nde anayollar ve caddeler boş kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav saat 09.30'da başladı. Sınavla birlikte tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında Beylikdüzü'nde anayollar ve caddelerin boş kaldığı görüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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