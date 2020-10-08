Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
08.10.2020 02:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:32
Son dakika haberleri: Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üyenin seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üyenin seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Genel Kurulun 6 Ekim tarihli 2'nci birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AK Parti'den Ayşenur Kurtoğlu, CHP'den Tamer Aksoy ve HDP'den Bayram Arslan'ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçildiği yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe