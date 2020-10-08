Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
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Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

08.10.2020 02:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:32
Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberleri: Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üyenin seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üyenin seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Genel Kurulun 6 Ekim tarihli 2'nci birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AK Parti'den Ayşenur Kurtoğlu, CHP'den Tamer Aksoy ve HDP'den Bayram Arslan'ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçildiği yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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