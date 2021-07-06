Son dakika! KIŞIN YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ, KAVURUCU SICAKLARLA SERİNLEMEK İSTEYENLERİN ADRESİ OLDU
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Son dakika! KIŞIN YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ, KAVURUCU SICAKLARLA SERİNLEMEK İSTEYENLERİN ADRESİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde kışın yüzeyi, yaklaşık 25 santim kalınlığında buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde kışın yüzeyi, yaklaşık 25 santim kalınlığında buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte bulunan, 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Tektonik yapıya sahip göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Kışın yüzeyi 25 santim kalınlığında buzla kaplanan, üzerinde atlı kızak yapılan, Eskimo usulü balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde tekne turları yapılıyor, atlı faytonlarla çevresinde geziler düzenleniyor.

Son dakika! KIŞIN YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ, KAVURUCU SICAKLARLA SERİNLEMEK İSTEYENLERİN ADRESİ OLDU
Son dakika! KIŞIN YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ, KAVURUCU SICAKLARLA SERİNLEMEK İSTEYENLERİN ADRESİ OLDU
Son dakika! KIŞIN YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ, KAVURUCU SICAKLARLA SERİNLEMEK İSTEYENLERİN ADRESİ OLDU
Son dakika! KIŞIN YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ, KAVURUCU SICAKLARLA SERİNLEMEK İSTEYENLERİN ADRESİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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