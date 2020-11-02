Son dakika! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Devam ediyor mu? KÇÖ uzatıldı mı?

Coronavirüs tedbirleri kapsamında İşleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen destekler devam etmektedir. Kısa çalışma ödeneği nedir, devam ediyor mu, hangi tarihte sona erecek? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ nedir?

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uzatılan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş feshi sınırlaması hakkında açıklama yapmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni karara göre, işten çıkarma yasağı, nakdi destek ödemeleri ve kısa çalışma ödeneği Aralık ayına kadar uzatıldı. İşte, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneceğinin sona ereceği tarihle ilgili ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs nedeniyle salgın etkisinden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılmasıhakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bahsedilen desteğin 1 Ağustos tarihi itibariyle devreye girdiğini belirterek, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak normalleşme desteği sağladık" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.