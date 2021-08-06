Son dakika: Kırşehir'den sağlık ve itfaiye ekipleri, orman yangını bölgelerinde görevlendirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'den gönderilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale ve yaraların sarılmasına katkı sağladığı bildirildi.