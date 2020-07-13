Son dakika! Kırşehir'deki projelere 306 milyon lira ödenek ayrıldı
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Son dakika! Kırşehir'deki projelere 306 milyon lira ödenek ayrıldı

Son dakika haberlerine göre Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde yürütülen 231 proje için bu yıl 306 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Son dakika! Kırşehir'deki projelere 306 milyon lira ödenek ayrıldı
13.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:56

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde yürütülen 231 proje için bu yıl 306 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Valilik binasında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Akın, Kırşehir'de haziran ayı itibariyle programlarda yer alan 231 projenin toplam parasal değerinin 2 milyar 784 milyon lira olduğunu belirtti.

Geçen yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 125 milyon lira harcandığını ifade eden Akın, şöyle devam etti:

"2020 yılında bu projelere toplamda 306 milyon lira ödenek ayrılmış olup, dönem sonu itibariyle 146 milyon lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 231 projeden 34'ü tamamlanmış, 158 proje de devam etmekte, 39 proje ise başlanma aşamasındadır. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttüğü projeler hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının hayırlı olmasını diliyorum."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda yatırımlar hakkında bilgi verildi.

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Kaynak: AA

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