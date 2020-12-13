Son dakika: Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika: Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

13.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:54
Son dakika: Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömerhacılı köyünde ikamet eden Oğuz Türk'ün (42) şehir dışında yaşayan babası, oğlundan haber alamayınca köylülerden yardım istedi.

Evi kontrol eden köy sakinleri, Oğuz Türk'ün hareketsiz şekilde yattığını görünce jandarmaya bilgi verdi.

İkamete gelen jandarma ve sağlık ekipleri Türk'ün öldüğünü belirledi.

Oğuz Türk'ün cenazesi, otopsi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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