Son Dakika | Kırşehir'de TSO'nun akademi projesine hibe desteği
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Son Dakika | Kırşehir'de TSO'nun akademi projesine hibe desteği

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) "Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi Projesi"ne Ahiler Kalkınma Ajansı (AHiKA) tarafından hibe desteği verileceği bildirildi.

Son Dakika | Kırşehir'de TSO'nun akademi projesine hibe desteği
03.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:56

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) "Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi Projesi"ne Ahiler Kalkınma Ajansı (AHiKA) tarafından hibe desteği verileceği bildirildi.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, odanın konferans salonunda AHİKA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı izleme heyetine sunum yapılarak, proje detaylarının anlatıldığı belirtildi.

Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi Projesi'nin AHİKA'dan hibe desteği almaya hak kazandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hibe desteği alınan projemizde, bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir alan oluşturarak, eğitimde hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak bir akademi kurulmasını sağlayacağız. Kurulacak akademi ile çeşitli konularda seminerler düzenleyip, katılımcıların istedikleri konularda eğitime ulaşmalarına aracılık ederek, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedefliyoruz. AHİKA Kırşehir Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Uğur Sağlam, Kırşehir TSO Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Pınar Demir ile Eğitim Sorumlusu Halil Ekicioğlu, projenin detaylarını inceleyerek, kısa sürede akademi projesinin hayata geçmesi için çalışma başlatmışlardır."

Kaynak: AA

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