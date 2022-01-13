Son dakika haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir - Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir - Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir - Ankara karayolu üzerinde 68 FJ 408 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, karayolları ekipleri Kırşehir-Ankara ve Kırşehir-Kayseri yolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için tedbir aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

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