Son dakika! Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
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Son dakika! Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika! Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda tarihi nitelikte çok sayıda sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda tarihi nitelikte çok sayıda sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, istihbarat çalışması sonucu jandarma ekipleri merkeze bağlı bir köyde içinde D.T. ve D.K'nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramada tarihi nitelikte 282 sikke, 13 obje, dedektör, akü, tüfek, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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