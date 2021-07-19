Son dakika! Kırşehir'de tabiat parkında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünün Kındam mevkisindeki gözetleme kulesi görevlisi, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndan duman yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Parkın eski çöplük yönüne giden stabilize yol kenarında başladığı belirlenen yangın, itfaiye ekibi tarafından ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, yangının izmaritten kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesinin örtü yangınının büyümesini önlediğini vurgulayan Tezer, "Sıcaklıkların arttığı şu günlerde vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı. Çölleşme ve kuraklıkla mücadele edilen zamanda 50 yıllık emeğin bir anda yok olmasına müsaade etmeyelim. Tehlikeli yerlerde ateş yakmayalım, sigara izmaritini söndürmeden atmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız