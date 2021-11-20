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Son dakika: Kırşehir'de sevgi evlerinde kalan çocuklar jandarmayla bir gün geçirdi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika: Kırşehir'de sevgi evlerinde kalan çocuklar jandarmayla bir gün geçirdi

Son dakika haberler: Kırşehir'de sevgi evlerinde kalan çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında jandarmayla bir gün geçirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sevgi evlerinde kalan çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında jandarmayla bir gün geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte jandarma personeli, Kırşehir Fatma Bacı Çocuk Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti.

Daha sonra minibüsle Kırşehir Jandarma Komutanlığına gelen çocuklara, birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Jandarma personeliyle şarkı söyleyen, ekiplerin kullandığı araç gereçleri inceleyen ve arama-kurtarma köpekleriyle ilgilenen çocuklar, güzel bir gün geçirdi.

Günün sonunda telsizden "Minik kalplerden jandarmaya" diye anons yapan çocuklardan biri, "Bize bugünü yaşattığınız için size çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Anonsa cevap veren jandarma personeli de "Sizler bizim geleceğimizsiniz, jandarma her zaman sizinle, Çocuk Hakları Günü'nüz kutlu olsun." şeklinde karşılık verdi.

Etkinliğe, Kırşehir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen de katıldı.

Son dakika: Kırşehir'de sevgi evlerinde kalan çocuklar jandarmayla bir gün geçirdi

Son dakika: Kırşehir'de sevgi evlerinde kalan çocuklar jandarmayla bir gün geçirdi

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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