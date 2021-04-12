Son dakika! Kırşehir'de ramazan davulcuları bahşişlerini belediyeden alacak
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Son dakika! Kırşehir'de ramazan davulcuları bahşişlerini belediyeden alacak

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika! Kırşehir'de ramazan davulcuları bahşişlerini belediyeden alacak

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan davulcularının bahşişlerini belediyeden alacağı bildirildi.

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Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan davulcularının bahşişlerini belediyeden alacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak ramazan ayı için yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, son dönemde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliğini dikkat çekildi.

Bu hususun göz önünde bulundurularak, vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verileceği aktarıldı.

Ramazan davulcularının çalışmalarıyla ilgili de karar aldığına işaret edilen açıklamada, bahşiş için evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışları önleyebilmek için davulcuların faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin toplu halde belediye imkanlarıyla sağlanacağı, bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ramazan ayında türbelerde ve iftar öncesi trafikte oluşacak yoğunlukla ilgili de gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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