Son Dakika | Kırşehir'de polisten örnek davranış
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Son Dakika | Kırşehir'de polisten örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kırşehir'de polisten örnek davranış

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir'de, yaya geçidinden geçmek isteyen yaşlı kişiye refakat eden polisin davranışı şehirde takdir topladı.

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Kırşehir'de, yaya geçidinden geçmek isteyen yaşlı kişiye refakat eden polisin davranışı şehirde takdir topladı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında Kırşehir'de yapılan bilinçlendirme çalışmalarında Yunus polislerinin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı insanlara yardım etmeleri çevrede bulunan vatandaşlar ve sosyal medya üzerinde takdir topladı. Kırşehir'de, Ankara Caddesi üzerinde yapılan uygulamalarda yaya önceliği anlatılırken, trafik şube birimleri uygulama yaptı. Yapılan uygulamalara katılan Yunus Polisleri karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı insanlara hem uygulamayı anlattı hem de güvenle karşıya geçmelerini sağladı.

Trafikte 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganı ile başlatılan uygulamalarda yaya önceliği için halka toplumsal bilinç kazandırılmaya çalışılıyor. - KIRŞEHİR

Son Dakika | Kırşehir'de polisten örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:04:26. #1.14#
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