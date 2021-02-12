Son dakika! Kırşehir'de onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

Kırşehir'de, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara hediye edilmek üzere oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Temsilcisi Ramazan Kırbuğa, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dağıtılmak üzere "Bir Oyuncak, Bir Kalp" sloganıyla sosyal sorumluluk kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Toplanacak oyuncakların Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara verileceğini belirten Kırbuğa, minik yüreklere sevinç ve mutluluk götürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kırbuğa, "Sizler de sosyal sorumluluk projemize hem kurumsal hem de bireysel destek olarak, bizler aracılığı ile minik yüreklere oyuncak hediye edebilirsiniz. Ulaştırmak istediğiniz oyuncaklar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha önceki atkı, bere ve eldiven kampanyamıza gösterdiğiniz ilgiyi, oyuncak kampanyamıza da göstereceğinizden hiç şüphemiz yok. Şimdiden kampanyamıza destek olarak kanser tedavisi gören çocukları sevindireceğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız