Son dakika! Kırşehir'de onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Kırşehir'de onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

12.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:35
Son dakika! Kırşehir'de onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

Son dakika haberler... Kırşehir'de, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara hediye edilmek üzere oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Kırşehir'de, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara hediye edilmek üzere oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Temsilcisi Ramazan Kırbuğa, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dağıtılmak üzere "Bir Oyuncak, Bir Kalp" sloganıyla sosyal sorumluluk kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Toplanacak oyuncakların Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara verileceğini belirten Kırbuğa, minik yüreklere sevinç ve mutluluk götürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kırbuğa, "Sizler de sosyal sorumluluk projemize hem kurumsal hem de bireysel destek olarak, bizler aracılığı ile minik yüreklere oyuncak hediye edebilirsiniz. Ulaştırmak istediğiniz oyuncaklar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha önceki atkı, bere ve eldiven kampanyamıza gösterdiğiniz ilgiyi, oyuncak kampanyamıza da göstereceğinizden hiç şüphemiz yok. Şimdiden kampanyamıza destek olarak kanser tedavisi gören çocukları sevindireceğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Hadise Aleyna Tilki Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kırşehir'de onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:38:25. #1.15#
title