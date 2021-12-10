Son Dakika | Kırşehir'de kavga eden iki çobandan biri diğerini silahla öldürdü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hayvan otlatma meselesi yüzünden Kavga eden iki çobandan biri, diğerini tabancayla öldürüldü.

Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde arazide hayvan otlatan ve aralarında husumet bulunan F.K. ile H.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, tabancayla H.G'ye ateş açtı.

Yaralanan H.G, ambulansla kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı F.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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