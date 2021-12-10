Son Dakika | Kırşehir'de kavga eden iki çobandan biri diğerini silahla öldürdü - Haberler
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Son Dakika | Kırşehir'de kavga eden iki çobandan biri diğerini silahla öldürdü

Son Dakika | Kırşehir'de kavga eden iki çobandan biri diğerini silahla öldürdü
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kırşehir'de hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga eden iki çobandan biri, diğerini tabancayla öldürüldü.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hayvan otlatma meselesi yüzünden Kavga eden iki çobandan biri, diğerini tabancayla öldürüldü.

Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde arazide hayvan otlatan ve aralarında husumet bulunan F.K. ile H.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, tabancayla H.G'ye ateş açtı.

Yaralanan H.G, ambulansla kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı F.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika... Liselilerin okul bahçesinde tekme- tokat kavgası kamerada

Son dakika... Liselilerin okul bahçesinde tekme- tokat kavgası kamerada

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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