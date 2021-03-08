Son dakika: Kırşehir'de kadın jandarma personeli seyahat eden kadınlara karanfil ve broşür dağıttı
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Son dakika: Kırşehir'de kadın jandarma personeli seyahat eden kadınlara karanfil ve broşür dağıttı

08.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:39
Son dakika: Kırşehir'de kadın jandarma personeli seyahat eden kadınlara karanfil ve broşür dağıttı

Son dakika haberlerine göre Kırşehir'de kadın jandarma personeli, trafik kontrol noktasında bugün seyahat eden kadınlara karanfil ve broşür dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Kırşehir'de kadın jandarma personeli, trafik kontrol noktasında bugün seyahat eden kadınlara karanfil ve broşür dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Kırşehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde bulunan Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki kontrol noktasında bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı bir uygulama yaptı.

Yolcu otobüsleri ve araçları durduran ekipler, rutin kontrollerin ardından araçlarda bulunan kadınlara karanfil takdim ederek, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını içeren broşürler dağıttı.

Kadın sürücüler ve seyahat eden kadınlar, jandarma personeline uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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