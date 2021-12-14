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Son dakika... Kırşehir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika... Kırşehir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 170 adet tarihi eser ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 170 adet tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.Ç., ve R.Ç. adlı kişiler takibe alındı. Takibe alınan kişilerin adreslerine yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 adet dedektör, 128 adet sikke, 41 adet yüzük ve 1 adet tarihi obje olmak üzere toplam 170 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli H.Ç. ve R.Ç., alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından son 3 aylık dönemde yapılan 7 operasyonda; 14 şahıs yakalanırken toplamda 3 adet dedektör, 178 adet sikke, 41 adet yüzük, 84 adet obje, 4 adet mermer heykel, 1 adet el yazması kitap, olmak üzere toplam 308 adet tarihi eser ele geçirildi. - KIRŞEHİR

Son dakika... Kırşehir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika... Kırşehir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika... Kırşehir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

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