Son dakika: Kırşehir'de apartmanın zemin katında yangın çıktı
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Son dakika: Kırşehir'de apartmanın zemin katında yangın çıktı

Son dakika: Kırşehir'de apartmanın zemin katında yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kırşehir'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kırşehir'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Medrese Mahallesi 169. Sokak Askerler Apartmanı'nın zemin katındaki dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmandaki vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendirildi.

Son dakika: Kırşehir'de apartmanın zemin katında yangın çıktı
Son dakika: Kırşehir'de apartmanın zemin katında yangın çıktı
Son dakika: Kırşehir'de apartmanın zemin katında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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