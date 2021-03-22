Kırmızı kategorideki Konya'da lokantacılardan 'esneklik' talebi

KORONAVİRÜS vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis veya 'gel al' hizmeti veriliyor.

KORONAVİRÜS vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis veya 'gel al' hizmeti veriliyor. Valilik binası önünde toplanan bir grup lokanta ve restoran sahibi ise tedbirlerin esnetilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel al' hizmetine devam ediliyor. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre, başta İstanbul olmak üzere birçok ilin vaka sayısının Konya ile aynı düzeyde olması üzerine bir grup lokanta ve restoran sahibi, bugün valilik binası önünde bir araya geldi. Tedbirlerin esnetilmesini istediklerini dile getiren esnaf adına konuşan restoran sahibi Yüksel Temur, "Zor dönemlerden geçtik. İş yerlerimizde önlemleri alarak müşterilerimizi ağırlamak istiyoruz" dedi.

Toplanan gruba koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sürekli uyarılarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorunlarını dile getiren esnafın şikayet ve taleplerini not aldı. Açıklama yapan restoran ve lokanta sahipleri daha sonra dağıldı.

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Haber: Adem YILDIZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı