Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede
14.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:04
Son dakika haber... KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.
KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Fransa uyruklu kişileri bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan C.G., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI