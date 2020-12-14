Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede

14.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:04
Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede

Son dakika haber... KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.

KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Fransa uyruklu kişileri bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan C.G., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.


Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı
Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Pierre Webo Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Adana Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:04:37. #1.15#
title