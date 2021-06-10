Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML sorumlusu teröristin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML sorumlusu teröristin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K. isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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