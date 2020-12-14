Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)
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Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)

14.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:32

Gelen son dakika haberlerine göre Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı tespit edildi.

Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi."

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan terörist C.G, geniş güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)
Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)
Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)
Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
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