Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Koca - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT tarafından takibe alındı.

MİT, Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiğini tespit ederek çalışma başlattı.

MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Şanlı'nın Türkiye'nin büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratı alması üzerine operasyon için karar verildi.

Şanlı, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne Yunanistan'dan katıldı

Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı'nın örgüte 1999 yılında Yunanistan'dan katıldığı tespit edildi.

Şanlı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirildiği, eylem talimatlarının verildiği Apollo Akademileri yönetiminde de yer aldığı belirlendi.

Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu da öğrenildi.

Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen "ateşin çocukları" adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğu belirlenen teröristin, KCK sözde yürütme konseyinin en genç üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanı sıra, KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği belirtildi.

Fransa'daki mal varlıkları Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurulan Şanlı'nın 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı kanadında hızla yükseldiği bildirildi.

Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Koca

Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:49:51. #1.14#

title