Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı

Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı

Son dakika habere göre Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2013'te Kazakistan'dan Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan B.A'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce, korsan taksiyle Ankara'ya geleceği tespit edilen B.A, Hatay'dan itibaren takibe alındı.

B.A'nın bulunduğu korsan taksinin Ankara'ya yaklaşması üzerine operasyon kararı alınarak, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordine oldu.

Terörle mücadele özel operasyon ekiplerince yapılan operasyonla B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalandı. B.A'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik bulundu.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bahar Candan Aleyna Tilki Merve Boluğur Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Mesut Bakkal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 15:33:02. #1.15#
title