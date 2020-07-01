Son Dakika: Kırkpınar Fotoğraf Yarışması sonuçlandı Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Belediyesi Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Edirne Belediyesi Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen yarışmada, 133 katılımcının 475 fotoğrafı jüri tarafından değerlendirildi.

Adayların, prosedür gereği, önceki yıl yapılan organizasyonda çektikleri fotoğraflarla katıldığı yarışmanın jüri üyeliğini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz ile fotoğraf sanatçıları Cengiz Karlıova, Yusuf Darıyerli, İlyas Göçmen ve Enver Şengül yaptı.

Yarışmada Hakan Yaralı birinci, Hakan Yaşar ikinci, İdris Aydın üçüncü oldu. Yılmaz Aynalı da Belediye Özel Ödülü'nü kazandı.

Dereceye girenlere Edirne Belediyesi tarafından para ödülü ve TFSF tarafından madalya verilecek.

Kaynak: AA