Son dakika! Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı

Son dakika! Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, kent girişinde davul zurnayla karşılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl gerçekleştirilemeyen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri özlem ve heyecanla bir yıl aradan sonra bugün başladı. Sabah saat 09.00'da Sarayiçi Er Meydanı'nda Minik 1 boy kategorisindeki pehlivanlar 27 derece hava sıcaklığında kıran kırana mücadele gerçekleştirdi. Çeşitli boy kategorilerindeki pehlivanların dualı çayırda mücadeleleri devam ederken, kent merkezinde de karşılama töreni gerçekleşti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, kent girişinde davul-zurna ekibi tarafından karşılandı. Ağanın karşılanmasının ardından Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı okundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyirci alınmayacak
Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyirci alınmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Burak Özçivit Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 01:06:47. #1.16#

title