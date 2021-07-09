Son Dakika | Kırklareli Valisi Bilgin yatırımcıları Kırklareli OSB'ye davet etti
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Son Dakika | Kırklareli Valisi Bilgin yatırımcıları Kırklareli OSB'ye davet etti

Son Dakika | Kırklareli Valisi Bilgin yatırımcıları Kırklareli OSB'ye davet etti
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yatırımcıları Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) davet etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yatırımcıları Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) davet etti.

Vali Bilgin, yaptığı açıklamada OSB'nin ulaşımından altyapısına, genişleme alanlarından planlanan projelere kadar bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

OSB'nin Avrupa ve İstanbul'a yakınlığı ile avantajlı durumda olduğunu aktaran Bilgin, kente gelen yatırımcılara da her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

Son yıllarda OSB'ye olan yatırımcı ilgisinin arttığını anlatan Bilgin, "Organize sanayi bölgemizin ikinci etabında 1500 dekarlık sanayi parseli oluşturulması için hazırlıklar devam ediyor. Organize sanayi bölgemizin 1. etabında her türlü alt yapı çalışması tamamlanmıştır. Geleceğin OSB'si niteliğinde altyapı çalışmaları tamamlanmış olup örnek bir OSB olmuştur. Herkesi OSB'mizin ikinci etabında yatırım için Kırklareli'ne davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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