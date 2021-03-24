Son dakika haber... KIRKLARELİ - Vali Bilgin vakaların artışında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesini istedi
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Son dakika haber... KIRKLARELİ - Vali Bilgin vakaların artışında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesini istedi

24.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:33

Son dakika haber: Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte koronavirüs vakalarının artmasında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte koronavirüs vakalarının artmasında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'de vaka sayılarının artmaya devam ettiğini söyledi.

Belli bir süre komşu, eş-dost, akraba evlerine yapılan ziyaretlerinden uzak durulmasını isteyen Bilgin, "Vakalara baktığımızda yüzde 70'i ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor, bir süre ev ziyaretlerine son verelim, çekirdek ailemiz ile görüşmelerimizi sürdürelim tedbirlere uymazsak süreç zorlaşacak." dedi.

"HES kodu sorgulamaları mutlaka yapılmalı"

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde restoran, kafe, çay bahçesi, pastane, kuruyemiş gibi işletmeleri denetledi. Ekipler vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kentte, bazı restoran, market ve kafelerde zorunlu olmasına rağmen HES kodu sorgulaması yapılmadığı görüldü.

Bazı vatandaşların yasak bölgelerde sigara içmesi ve esnafın da maske takmaması dikkati çekti.

Kentte sosyal mesafe kuralına ise yer yer riayet edilmiyor.

Son dakika haber... KIRKLARELİ - Vali Bilgin vakaların artışında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesini istedi
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Vali Bilgin vakaların artışında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesini istedi
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Vali Bilgin vakaların artışında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesini istedi
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Vali Bilgin vakaların artışında etkili olan ev ziyaretlerine son verilmesini istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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