Son Dakika | Kırklareli Valisi Bilgin: "12 köpeği katleden şüpheliler tespit edildi"
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Son Dakika | Kırklareli Valisi Bilgin: "12 köpeği katleden şüpheliler tespit edildi"

Son dakika güncel haberine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaklaşık 10 gün önce 12 köpeği telef ederek, ormanlık alana bırakan şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Son Dakika | Kırklareli Valisi Bilgin:
20.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:52

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaklaşık 10 gün önce 12 köpeği telef ederek, ormanlık alana bırakan şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Bilgin, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alana zehirlenerek bırakılan ve bitkin halde bulunan 4 köpeğin tedavilerinin sürdüğü Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Bilgin'e köpeklerin tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Bilgin, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığını söyledi.

Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanlık alanda bazı köpeklerin zehirlenerek telef edildiği, bazılarının ise bitkin halde bulunduğunu belirten Bilgin, bu tür olayları duymak ve görmek istemediklerini vurguladı.

Sokak hayvanlarını katledenlerin asla cezasız kalmayacağına işaret eden Bilgin, "Tek bir sokak hayvanının bile mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Hayvanlar da birer canlı, insandan hiçbir farkı yok. Bizim önce toplumu eğiterek hayvan sevgisini en üst düzeye çıkartmamız gerekiyor." dedi.

Dereköy'de köpek zehirlenmeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını anlatan Bilgin, şunları kaydetti: "12 köpeği katleden şüpheliler tespit edildi. Köpekleri oraya bırakan kim veya kimlerse bulundu. Bundan sonra kamu kuruluşu da olsa, belediyede olsa, şahısta olsa basına açıklayacağız. Bu köpekleri katledenler ve oraya bırakanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını sürdürüyor. Kamera kayıtların biliyoruz, kim o köpekleri oraya bıraktı. Gereken tüm uyarılar ve kamu yaptırımları yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da gerekli kavuşturma başlatıldı."

Bilgin, kırsal alandaki hayvanların kısırlaştırılarak bakımlarının yapılacağını bildirdi.

"Hayvanların canına kıyanları lanetliyoruz"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise hayvanların canına kıyanları lanetledi.

İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da güzel koşullarda yaşamayı hak ettiğini vurgulayan Kesimoğlu, şöyle konuştu:

"Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak sokak hayvanları üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bugün de sayın valimizin gücünü ve desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Sokak hayvanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bununla ilgili önlemleri almak zorundayız. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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