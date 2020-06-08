Son Dakika | Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yangın sezonu işbaşı eğitimi düzenlendi Son dakika haberi: Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yangın sezonu işbaşı eğitimi yapıldı.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yangın sezonu işbaşı eğitimi yapıldı.

2020 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Faaliyetleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eğitime, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik ile yangın söndürme ekipleri katıldı.

Şahan, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, yangın sezonu başlamadan yapılan eğitimler ile eksikliklerin giderildiğini söyledi.

Yangın sezonuna daha etkin ve dinamik başlanması açısından son derce önemli olduğunu ifade eden Şahan, başta iş güvenliği ve koruyucu malzeme kullanımı olmak üzere tüm personelin yangınla mücadelede hassas davranması gerektiğini vurguladı.

"Bizim için önce insan, sonra orman" diyen Şahan, "Sizin saçınızın bir telini bile hiçbir şeyle değişmeyiz. Bizim için önemli olan sizlersiniz, ağaçlar yanar yerine yenisini dikeriz ama sizi geri getirmemiz asla mümkün olmadığı için öncelikli olarak güvenlik içerisinde fedakarca kahramanca çalışmak esastır. Biz bu anlayışla sizlerin çalışmasını istiyor kazasız belasız, az hasarlı bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Eğitimde, orman itfaiye araçları ve ilk müdahale araçlarının hortumları, yangın söndürme ekipmanları, yangın işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kişisel koruyucu donanım malzemelerinin kontrolü ve kullanıma yönelik bilgi verildi.

Kaynak: AA